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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Столица империи кхмеров напоминала современный мегаполис

У нее даже был «генплан».

Источник: Cambridge University Press
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В начале IX века в империи кхмеров, которая охватывала территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса, основали первую столицу под названием Махендрапарвата.

Когда империя прекратила свое существование, легендарная Махендрапарвата затерялась в джунглях. Ее стали называть «затерянным городом Камбоджи».

В 2013 году археологическая экспедиция под руководством ученых из Сиднея и Лондона сделала сенсационное заявление. Они отыскали затерянный город в 45 км к северу от Сиемреапа на склонах плато Кулен. Это удалось сделать благодаря лазерному сканированию прибором лидар с вертолета.

Наземные и воздушные исследования длились до 2017 года. Еще 2 года ученые анализировали собранную информацию. Наконец международная команда опубликовала свои выводы в научном журнале Antiquity.

Исследователи нанесли тысячи находок на карту, показав сложнейшее устройство средневекового мегаполиса. По их словам, площадь города составляла не менее 50 квадратных километров. В Махендрапарвате находились многочисленные кирпичные храмы, жилые кварталы, королевский дворец, дороги, рисовые поля и многое другое. Строители изменили ландшафт местности: создали насыпи, вырыли каналы, пруды и водохранилища.
Источник: Cambridge University Press

Все эти объекты было сложно обнаружить с земли. Руины города находятся посреди практически непроходимых джунглей с болотами. Многие территории до сих пор не разминированы.

По всей видимости, говорят ученые, древняя Махендрапарвата имела что-то вроде генерального плана с четкой схемой, что и где будет построено, говорят ученые.

Несмотря на колоссальные усилия по созданию города, он недолго выполнял функции столицы. Вскоре ее перенесли в Анкгор.

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Индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват

Анна Лысенко

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