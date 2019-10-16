15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Столица империи кхмеров напоминала современный мегаполис
У нее даже был «генплан».
В начале IX века в империи кхмеров, которая охватывала территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса, основали первую столицу под названием Махендрапарвата.
Когда империя прекратила свое существование, легендарная Махендрапарвата затерялась в джунглях. Ее стали называть «затерянным городом Камбоджи».
В 2013 году археологическая экспедиция под руководством ученых из Сиднея и Лондона сделала сенсационное заявление. Они отыскали затерянный город в 45 км к северу от Сиемреапа на склонах плато Кулен. Это удалось сделать благодаря лазерному сканированию прибором лидар с вертолета.
Наземные и воздушные исследования длились до 2017 года. Еще 2 года ученые анализировали собранную информацию. Наконец международная команда опубликовала свои выводы в научном журнале Antiquity.
Все эти объекты было сложно обнаружить с земли. Руины города находятся посреди практически непроходимых джунглей с болотами. Многие территории до сих пор не разминированы.
По всей видимости, говорят ученые, древняя Махендрапарвата имела
Несмотря на колоссальные усилия по созданию города, он недолго выполнял функции столицы. Вскоре ее перенесли в Анкгор.
Анна Лысенко