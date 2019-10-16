17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Четыре бабушки стали главными звездами на свадьбе внуков
Трогательная история.
Молодожены Линдси и Таннер Раби из Теннесси решили сделать свою свадьбу особенным днем не только для себя, но и для своих бабушек.
Они попросили четырех бабушек выполнить роль цветочниц. Обычно это делают маленькие дети, которые идут по проходу к алтарю впереди невесты и разбрасывают лепестки роз. Также цветочницы обычно подносят молодоженам обручальные кольца.
Но Линдси и Таннер решили, что вместо детей это должны сделать их самые близкие люди: 70-летняя бабушка Таннера Джойс Раби, две бабушки Линдси — 72-летняя Бетти Браун и 76-летняя Ванда Грант, а также 90-летняя прабабушка Кэтлин Браун.
Для всех четырех пожилых леди были на заказ сшиты одинаковые праздничные наряды, чтобы подчеркнуть их важную миссию в этот день, пишет New York Post.
Невеста Линдси рассказала журналистам, что бабушки были самыми счастливыми людьми на этом празднике. Они были очень взволнованы и с удовольствием выполняли возложенные на них обязанности.
Екатерина Гура