Пассажирка самолета надела на себя 2,5 кг одежды, чтобы не платить за багаж

Филлипинка Гель Родригес прославилась в соцсетях благодаря своей фантазии и универсальному лайфхаку. Когда на стойке регистрации багажа сотрудники аэропорта сообщили ей, что вес ее чемодана превышает допустимую норму в 7 килограммов, девушка не растерялась.
Гель отказалась платить сбор за сверхнормативный багаж, поэтому она открыла сумку и начала натягивать на себя слои одежды.
Родригес умудрилась надеть на себя как минимум три пары брюк, пять рубашек, пару футболок и три куртки, что в итоге составило около 2,5 килограммов.
Во всех этих слоях одежды Гель сфотографировалась, запостила снимок на Facebook и спокойно прошла на посадку. Через несколько дней фото стало вирусным и распространилось по соцсетям, пишет Mirror. В комментарии Родригес уточнила, что ей было очень некомфортно и жарко в таком виде, зато она сэкономила немало денег, не став переплачивать за багаж.
Кстати, похожим лайфхаком пассажиры самолетов пользовались и раньше. Весной 2019 года в соцсетях стала вирусной фотография британки, которая умудрилась надеть на себя несколько слоев одежды весом в 3 килограмма.