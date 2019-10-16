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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пассажирка самолета надела на себя 2,5 кг одежды, чтобы не платить за багаж

Жарко, зато бесплатно.

Филлипинка Гель Родригес прославилась в соцсетях благодаря своей фантазии и универсальному лайфхаку. Когда на стойке регистрации багажа сотрудники аэропорта сообщили ей, что вес ее чемодана превышает допустимую норму в 7 килограммов, девушка не растерялась.

Гель отказалась платить сбор за сверхнормативный багаж, поэтому она открыла сумку и начала натягивать на себя слои одежды.

Родригес умудрилась надеть на себя как минимум три пары брюк, пять рубашек, пару футболок и три куртки, что в итоге составило около 2,5 килограммов.

when the airline staff at the check in counter said: “EXCESS NA PO KAYO, 7kg lang po allowed na hand carry.” me: NO PROBLEM! ? *from 9kg to 6.5kg baggage ? #ExcessBaggageChallengeAccepted

Опубликовано Gel Rodriguez Вторник, 1 октября 2019 г.

Во всех этих слоях одежды Гель сфотографировалась, запостила снимок на Facebook и спокойно прошла на посадку. Через несколько дней фото стало вирусным и распространилось по соцсетям, пишет Mirror. В комментарии Родригес уточнила, что ей было очень некомфортно и жарко в таком виде, зато она сэкономила немало денег, не став переплачивать за багаж.

Кстати, похожим лайфхаком пассажиры самолетов пользовались и раньше. Весной 2019 года в соцсетях стала вирусной фотография британки, которая умудрилась надеть на себя несколько слоев одежды весом в 3 килограмма.

Екатерина Гура

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