На пляже в Австралии обнаружили странный бирюзовый кокон

Жительница штата Квинсленд в Австралии обнаружила на пляже странное морское существо.
«Кто-нибудь знает, что это? Нашла на пляже Скарборо», — спросила она, опубликовав снимок загадочной зеленоватой находки в соцсети.
В итоге находку идентифицировали как «морского зайца» — очень крупного брюхоногого моллюска Anaspidea, широко распространенного в теплых морях. Название «морской заяц» — это перевод с латинского lepus marinus. Эти необычные существа были известны еще в Римской империи. Римляне окрестили моллюска зайцем из-за двух длинных выступов на голове, немного напоминающих уши.
Взрослые Anaspidea обитают среди водорослей на мелководье. Самые крупные из них могут достигать 75 см в длину и весить до 14 кг.
У «морских зайцев» мягкие тела. Как и все заднежаберные моллюски, это гермафродиты. Anaspidea защищаются от хищников, выпуская ядовитые чернила белого, фиолетового или красного цвета, а также защитную слизь. Кожа Anaspidea содержит токсин, который делает их несъедобными для многих морских обитателей.