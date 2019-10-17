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11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляже в Австралии обнаружили странный бирюзовый кокон

Оказалось, их у побережья очень много.

Жительница штата Квинсленд в Австралии обнаружила на пляже странное морское существо.

«Кто-нибудь знает, что это? Нашла на пляже Скарборо», — спросила она, опубликовав снимок загадочной зеленоватой находки в соцсети.

В итоге находку идентифицировали как «морского зайца» — очень крупного брюхоногого моллюска Anaspidea, широко распространенного в теплых морях. Название «морской заяц» — это перевод с латинского lepus marinus. Эти необычные существа были известны еще в Римской империи. Римляне окрестили моллюска зайцем из-за двух длинных выступов на голове, немного напоминающих уши.

Взрослые Anaspidea обитают среди водорослей на мелководье. Самые крупные из них могут достигать 75 см в длину и весить до 14 кг.

У «морских зайцев» мягкие тела. Как и все заднежаберные моллюски, это гермафродиты. Anaspidea защищаются от хищников, выпуская ядовитые чернила белого, фиолетового или красного цвета, а также защитную слизь. Кожа Anaspidea содержит токсин, который делает их несъедобными для многих морских обитателей.

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Анна Лысенко

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