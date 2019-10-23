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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодожены собираются подать в суд на фотографа из-за фотошопа

Мужчина заметно подкорректировал фигуру невесты.

В конце октября супруги Ирэн и Эндрю Литвик Майк Шенг из Новой Зеландии появились в программе Fair Go на местном телеканале TVNZ.

Молодые люди пришли к журналистам, чтобы рассказать историю, которая приключилась с ними год назад, но продолжает тянуться до сих пор.

В ноябре 2018 года Ирэн и Эндрю поженились. Чтобы запечатлеть это событие, они позвали довольно популярного фотографа из Окленда, имя которого пока предпочли не называть. Супруги признались, что выбрали его по снимкам в соцсетях, заплатили ему 4 тысячи долларов и очень ждали конечного результата.

Через несколько месяцев они наконец получили свои снимки и пришли в ужас от увиденного. Как оказалось, фотограф увлекся фотошопом и кардинально изменил невесту. По мнению фотографа, девушка выглядела слегка «толстовато», а потому он придал ей «красивые модельные формы». Ирэн рассказала журналистам, что такой худой она была лишь в десятилетнем возрасте.

Девушка призналась, что снимки ее очень расстроили, ведь фотограф не только посчитал ее полной, но и не спросил ее разрешения на такие манипуляции.

Заказчики попросили фотографа исправить фото или просто прислать им оригиналы, но он отказался. Фотограф ответил, что исходники уже удалил, а на переделку готовых снимков у него сейчас нет времени.

После долгих споров мужчина все же прислал супругам несколько оригинальных кадров, но затем заблокировал Ирэн и Эндрю на телефоне и в соцсетях, чтобы они больше не могли с ним связаться.

Теперь пара планирует подать на фотографа в суд, чтобы добиться от него компенсации.

Екатерина Гура

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