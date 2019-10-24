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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показала растения с необычного ракурса (фото)

Удивительная природа.

Шведская художница и фотограф Элен Шмитц в основном специализируется на репортажной съемке, но международное признание ей принесла серия снимков под названием Blow Up.

В рамках этого проекта Шмитц сфотографировала вблизи разные растения, показав их элементы, которые мы обычно не замечаем.

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На серию Blow Up ее вдохновили снимки растений немецкого фотографа Карла Блоссфельдта. Макросъемка растений настолько полюбилась Элен, что она неоднократно возвращалась к этой теме.

Екатерина Гура

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