19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показала растения с необычного ракурса (фото)
Удивительная природа.
Шведская художница и фотограф Элен Шмитц в основном специализируется на репортажной съемке, но международное признание ей принесла серия снимков под названием Blow Up.
В рамках этого проекта Шмитц сфотографировала вблизи разные растения, показав их элементы, которые мы обычно не замечаем.
На серию Blow Up ее вдохновили снимки растений немецкого фотографа Карла Блоссфельдта. Макросъемка растений настолько полюбилась Элен, что она неоднократно возвращалась к этой теме.
Екатерина Гура