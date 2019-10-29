Мама превратила свою 11-месячную дочь в зомби ради эффектной фотосессии

Фотограф и мама троих детей Тиффани Ренфо из города Дотан, штат Алабама, произвела настоящий фурор в соцсетях, когда опубликовала жуткую фотосессию со своим мужем Дэниелом и 11-месячной дочкой Оукли, приуроченную к наступающему Хэллоуину.
На снимках папа и дочка изображают двух зомби. Сначала маленькая Оукли «поедает» своего отца возле заброшенного деревянного домика, затем они вдвоем бредут по осеннему лесу, а кроме того, Дэниел перевоплотился в известного персонажа Майка Майерса из фильма «Хэллоуин», надев знаменитую белую маску на лицо.
Мнения о страшной фотосессии у пользователей соцсетей разделились: кто-то посчитал это отличной и забавной работой, а кого-то ужаснула слишком большая реалистичность происходящего. Некоторые также отметили, что подобные сцены маленькие дети видеть не должны.
Отвечая на критику, Тиффани отметила, что для всех членов семьи (включая двух других детей пары пяти и десяти лет) это была забавная игра и веселое времяпрепровождение. Макияж они делали все вместе около двух часов.
Фотограф добавила, что ее дети не боятся подобных сцен и любят смотреть с папой фильмы ужасов. Кроме того, большая часть «спецэффектов» (в том числе, и белый цвет глаз малышки Оукли) — результат манипуляций в фотошопе.