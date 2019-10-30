14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ядовитая двухметровая змея спряталась в стиральной машине
По словам специалиста, змеи проникают в дома в поисках мышей и другой еды.
Семья из австралийского города Кенилворт была напугана неожиданной «встречей» со смертельно опасной ложной коброй Гюнтера.
Решив постирать, один из членов семьи увидел, как хвост коричневой змеи плавно исчезает под стиральной машиной, пишет Daily Mail. На фото, ставшим вирусным в соцсетях, видна «стиралка» со снятой панелью. Змея длиной около 2 метров обвилась вокруг деталей внутри.
Австралийцы обратились в службу по отлову змей, но когда специалист прибыл на место, змея уже уползла.
«Я всегда ищу оправдание своему нежеланию стирать, но это определенно не одно из них!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.
«Я знала, что домашняя работа опасна», — шутит читательница.
Ложные кобры Гюнтера входят в десятку самых ядовитых змей мира. Укус даже самой молодой особи может быть смертелен для человека.
Анна Лысенко