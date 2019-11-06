Американка создает удивительные рисунки на асфальте с помощью моющей машины

Даяна Вуд из города Берлингтон, штат Северная Калифорния, прославилась в местных СМИ и соцсетях благодаря своему необычному хобби. Пенсионерка несколько месяцев назад получила от мужа на день рождения практичный подарок — моющую машину.
Женщина мыла все подряд, начиная от окон и заканчивая забором. Но когда наступила очередь дорожки к дому, оказалась, что та в очень плачевном состоянии. Чтобы слегка разнообразить процесс мытья, Даяна начала с помощью струи воды писать на асфальте милые и ободряющие слова. А затем так втянулась в процесс, что стала рисовать картины.
Даяна уже создавала на дорожке красивые цветы, птиц и экзотические узоры. В ее планах — написать портрет.
Сама художница признается, что никогда профессионально не училась рисованию, но всегда любила заниматься творчеством.
Свои «грязные» картины Даяна фотографирует и публикует в соцсетях, а затем начисто вымывает дорожку.