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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка создает удивительные рисунки на асфальте с помощью моющей машины

Даже уборка может быть творческой.

Даяна Вуд из города Берлингтон, штат Северная Калифорния, прославилась в местных СМИ и соцсетях благодаря своему необычному хобби. Пенсионерка несколько месяцев назад получила от мужа на день рождения практичный подарок — моющую машину.

Женщина мыла все подряд, начиная от окон и заканчивая забором. Но когда наступила очередь дорожки к дому, оказалась, что та в очень плачевном состоянии. Чтобы слегка разнообразить процесс мытья, Даяна начала с помощью струи воды писать на асфальте милые и ободряющие слова. А затем так втянулась в процесс, что стала рисовать картины.

Даяна уже создавала на дорожке красивые цветы, птиц и экзотические узоры. В ее планах — написать портрет.

It is on! I am sure the Lord guided my hand on this one. Now on to an owl and a bunch more flowers. Maybe even a bee flying around. Having so much fun!

Опубликовано DL Wood Вторник, 8 октября 2019 г.

Сама художница признается, что никогда профессионально не училась рисованию, но всегда любила заниматься творчеством.

Свои «грязные» картины Даяна фотографирует и публикует в соцсетях, а затем начисто вымывает дорожку.

Екатерина Гура

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