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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф объединил природу с городскими пейзажами, чтобы «создать» новые миры

Сюрреалистичные изображения.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Итальянский фотограф и цифровой художник Чарли Даволи прославился благодаря своим сюрреалистичным работам, в которых он создает параллельные вселенные.

В серии работ под названием Nature’s Dystopian Nature Чарли объединил снимки дикой природы и современных мегаполисов, получив при этом очень гармоничное пространство.

По словам фотографа, его всегда вдохновлял вид «захваченных» природой городов, где можно наблюдать, как деревья прорастают сквозь крыши заброшенных домов. В своих работах он попытался представить, что бы было, если бы природа одержала верх над цивилизацией.

Екатерина Гура

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