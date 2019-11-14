14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф объединил природу с городскими пейзажами, чтобы «создать» новые миры
Сюрреалистичные изображения.
Итальянский фотограф и цифровой художник Чарли Даволи прославился благодаря своим сюрреалистичным работам, в которых он создает параллельные вселенные.
По словам фотографа, его всегда вдохновлял вид «захваченных» природой городов, где можно наблюдать, как деревья прорастают сквозь крыши заброшенных домов. В своих работах он попытался представить, что бы было, если бы природа одержала верх над цивилизацией.
Екатерина Гура