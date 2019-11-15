15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Группа Little Big выпустила новый безумный видеоклип
Гигантские голуби с руками и мир наоборот.
Российские музыканты Little Big представили новый клип на песню Go Bananas с одноименного альбома. За несколько часов видео на официальном канале группы на YouTube собрало более полумиллиона просмотров.
В песне минимум слов, а припев состоит из фразы «Я человек-банан».
Видеоряд выглядит максимально безумно, однако в нем музыканты высмеивают современную действительность. В клипе можно увидеть отсылки к таким известным персонажам
Екатерина Гура