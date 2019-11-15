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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа Little Big выпустила новый безумный видеоклип

Гигантские голуби с руками и мир наоборот.

Российские музыканты Little Big представили новый клип на песню Go Bananas с одноименного альбома. За несколько часов видео на официальном канале группы на YouTube собрало более полумиллиона просмотров.

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В песне минимум слов, а припев состоит из фразы «Я человек-банан».

Видеоряд выглядит максимально безумно, однако в нем музыканты высмеивают современную действительность. В клипе можно увидеть отсылки к таким известным персонажам поп-культуры, как Микки Маус и Гарри Поттер, а также представить жизнь наоборот — например, с гигантским голубем, который кормит людей хлебными крошками.

Екатерина Гура

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