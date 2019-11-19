Британец обнаружил в неисправной розетке в доме скрытый сейф

Даррен Стилс из британского графства Ноттингемшир поделился в Twitter забавной находкой, которую обнаружил у себя в доме.
Как пояснил мужчина, в июле 2017 года он купил дом в городке Хакнолл. После заселения Стилс выяснил, что одна из розеток в доме не работает.
В ноябре 2019 года Даррен наконец-то вызвал электрика. Среди прочего, он попросил специалиста взглянуть на неисправную розетку, пишет Nottinghamshire Live. Как только мастер решил осмотреть ее изнутри, розетка буквально вывалилась. Оказалось, что под ней скрывался небольшой сейф.
Как рассказал Даррен, к сожалению, ничего интересного в нем не было. Он выяснил, что когда-то сейф закрывался на небольшой ключик, однако его мужчина так нигде и не нашел.