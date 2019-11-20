11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский художник рисует гипнотические трехмерные картины
Завораживающее искусство.
47-летний художник Серджи Каденас из Испании создает
Так, стоит лишь немного отойти в сторону, и Мэрилин Монро превращается в Альберта Эйнштейна, девочка — в бабушку, а темнокожий парень — в светлокожего блондина.
В своем творчестве Кадена уделяет колоссальное внимание философии единства и гармонии, а потому тщательно продумывает, во что превратится его первоначальный портрет.
Секрета из своей техники художник не делает. Он рисует портреты с двух сторон на специальных дощечках, которые затем соединяет в одно полотно. Однако, даже зная технические нюансы, невозможно перестать удивляться этой завораживающей творческой магии.
Екатерина Гура