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11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский художник рисует гипнотические трехмерные картины

Завораживающее искусство.

47-летний художник Серджи Каденас из Испании создает по-настоящему магические картины, на которых можно увидеть сразу два портрета. Рисует он их на одном полотне, но разница становится видна, только если посмотреть на изображение с другого ракурса.

Так, стоит лишь немного отойти в сторону, и Мэрилин Монро превращается в Альберта Эйнштейна, девочка — в бабушку, а темнокожий парень — в светлокожего блондина.

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В своем творчестве Кадена уделяет колоссальное внимание философии единства и гармонии, а потому тщательно продумывает, во что превратится его первоначальный портрет.

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Секрета из своей техники художник не делает. Он рисует портреты с двух сторон на специальных дощечках, которые затем соединяет в одно полотно. Однако, даже зная технические нюансы, невозможно перестать удивляться этой завораживающей творческой магии.

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Екатерина Гура

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