12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует «объемные» пейзажи японского пригорода (фото)
Удивительная реалистичность.
Японский художник Дайсуке Самеджима создал невероятную серию работ под названием Flatball. Картины, написанные маслом, показывают тихие пригороды японских городов с невероятной фотографической точностью.
Но особенность этих работ даже не в гиперреализме. Дело в том, что в качестве холста Самеджима использует объемные шары, на которых рисует картины с видом в 360-градусов.
Снятые в движении, они очень напоминают живую съемку местности — трудно представить, что все это нарисовано красками.
Екатерина Гура