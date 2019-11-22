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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует «объемные» пейзажи японского пригорода (фото)

Удивительная реалистичность.

6
фотографий
6
фотографий

Японский художник Дайсуке Самеджима создал невероятную серию работ под названием Flatball. Картины, написанные маслом, показывают тихие пригороды японских городов с невероятной фотографической точностью.

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Но особенность этих работ даже не в гиперреализме. Дело в том, что в качестве холста Самеджима использует объемные шары, на которых рисует картины с видом в 360-градусов.

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Снятые в движении, они очень напоминают живую съемку местности — трудно представить, что все это нарисовано красками.

Екатерина Гура

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