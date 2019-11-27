13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф превратил привычные здания в фантастическую архитектуру
Новый взгляд на знакомые здания.
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Новый взгляд на знакомые здания.
Архитектор и фотограф Джей Алонсо создал удивительную серию фоторабот, в которой представил новый необычный взгляд на привычные архитектурные объекты.
Путешествуя по всему миру, Алонсо снимал здания (известные и не очень) с непривычного ракурса, а затем менял цвета на снимках с помощью фоторедактора.
В итоге получилась абсолютно фантастическая серия, в которой здания из привычных превратились в нечто новое и удивительное.
Екатерина Гура