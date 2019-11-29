14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Колорит индийских такси показали на фото
Невероятные цвета и узоры.
Журналистка Рэйчел Лопес два года снимала внутреннее убранство такси в Мумбаи.
В этом индийском городе живет больше 18 миллионов человек и насчитывается около 58 тысяч такси. Самые известные из них — непритязательные
Изнутри авто поражают яркими красками и рисунками на стенах и потолке. Первый снимок такого убранства Лопес сделала в апреле 2017 года. С тех пор она собрала огромную коллекцию фотографий, которые демонстрирует на выставках и в соцсетях.
Анна Лысенко