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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Колорит индийских такси показали на фото

Невероятные цвета и узоры.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Журналистка Рэйчел Лопес два года снимала внутреннее убранство такси в Мумбаи.

В этом индийском городе живет больше 18 миллионов человек и насчитывается около 58 тысяч такси. Самые известные из них — непритязательные черно-желтые автомобили, известные как каали-пили.

Когда вы садитесь в такую машину, то попадаете в совершенно особый мир, говорит журналистка. Сами водители и местные жители даже не осознают, насколько эти такси колоритны.

Изнутри авто поражают яркими красками и рисунками на стенах и потолке. Первый снимок такого убранства Лопес сделала в апреле 2017 года. С тех пор она собрала огромную коллекцию фотографий, которые демонстрирует на выставках и в соцсетях.

Анна Лысенко

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