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10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии поймали гигантского крокодила, охотящегося на коров

Его связали и перевезли в безопасное место.

Известный ведущий Мэтт Райт поймал крокодила, нападавшего на коров на севере Австралии, сообщает Daily Mail.

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Хищник, прозванный местными фермерами Рексом, достигает в длину 5,1 метра при том, что у него отсутствует часть хвоста.

Райт снялся в нескольких сезонах популярного телешоу Outback Wrangler от National Geographic. В нем рассказывается об авантюрных приключениях наблюдателя за животными в австралийской глубинке. Райт не впервые занимается поимкой крокодилов, но никогда не убивает хищников.

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Гигантского крокодила пришлось связать веревками и скотчем. Его поместили в кузов на старый матрас и перевезли в один из заповедников, где животное сможет жить в безопасности, не вредя фермерам.

Анна Лысенко

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