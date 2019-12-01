10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии поймали гигантского крокодила, охотящегося на коров
Его связали и перевезли в безопасное место.
Известный ведущий Мэтт Райт поймал крокодила, нападавшего на коров на севере Австралии, сообщает Daily Mail.
Хищник, прозванный местными фермерами Рексом, достигает в длину 5,1 метра при том, что у него отсутствует часть хвоста.
Райт снялся в нескольких сезонах популярного телешоу Outback Wrangler от National Geographic. В нем рассказывается об авантюрных приключениях наблюдателя за животными в австралийской глубинке. Райт не впервые занимается поимкой крокодилов, но никогда не убивает хищников.
Гигантского крокодила пришлось связать веревками и скотчем. Его поместили в кузов на старый матрас и перевезли в один из заповедников, где животное сможет жить в безопасности, не вредя фермерам.
Анна Лысенко