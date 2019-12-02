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19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Акула приплыла к рыбакам, чтобы попросить помощи (видео)

И мужчины оказались настоящими героями.

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1 декабря сотрудники Малайзийской ассоциации животных опубликовали на Facebook необычное видео, способное вернуть веру в человечество.

В конце ноября группа рыбаков неподалеку от острова Пенанг заметила приближающуюся к их лодке огромную китовую акулу, пишет издание World of Buzz.

Несмотря на свой грозный вид, морская хищница и не думала проявлять агрессию к людям. Она пристроилась рядом с лодкой и стала терпеливо ждать, когда ее заметят.

Когда рыбаки отважились выглянуть за борт, они поняли, в чем было дело.

Оказалось, что тело животного было обмотано толстой веревкой, от которой хищница, видимо, и хотела избавиться с человеческой помощью.

Мужчины оставили свои страхи позади, решив помочь акуле. С помощью крюка они подтянули хищницу ближе к лодке и перерезали веревку. При этом хищница не только не проявляла агрессию, но даже не сопротивлялась.

Как только веревка была перерезана, акула радостно уплыла от рыбаков, помахав им на прощанье хвостом.

Екатерина Гура

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