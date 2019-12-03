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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец за пять лет превратился из толстяка в бодибилдера (фото)

Все для того, чтобы хорошо выглядеть на новых свадебных фото.

Всего несколько лет назад фотограф из Великобритании по имени Оливер Хьюитт весил 133 килограмма. Он стеснялся своей внешности, но продолжал питаться фаст-фудом и полуфабрикатами.

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По словам мужчины, он начал набирать вес еще в школе, но, несмотря на комплексы, ему удалось очаровать миниатюрную блондинку по имени Мишель, которая в 2007 году стала его женой.

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Оливер рассказал, что жена всегда была его главной опорой в жизни и верила в него, даже когда он сам отчаивался.

К 2014 году Оливер стал весить 133 килограмма, и это ему сильно мешало в жизни. Он стеснялся гулять со своими детьми и не мог уделять им должного внимания из-за того, что постоянно чувствовал усталость.

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К тому же мужчина решил повторно сыграть свадьбу со своей супругой. Оливеру очень хотелось сделать жену счастливой и при этом самому чувствовать себя комфортно. «Я бы хотел иметь красивые свадебные фото, которые с удовольствием буду пересматривать, не стыдясь своего внешнего вида», — рассказал британец журналистам Leicestershire Live.

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Тогда при поддержке жены Оливер впервые в жизни записался в спортзал. Персональный тренер помог ему составить план питания и тренировок, благодаря чему британец стал быстро терять лишние килограммы. Всего за год Оливеру удалось похудеть на 25 кг, а за пять лет он избавился от 50 кг и приобрел красивое мускулистое тело.

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Мужчина так увлекся спортом, что решил попробовать себя в соревнованиях фитнес-моделей, где занял второе место. Такой результат еще больше вдохновил Оливера, и он продолжил свою спортивную карьеру. Теперь Оливер работает персональным тренером в фитнес-клубе и участвует в различных соревнованиях, а дети в шутку называют его «Мистер Невероятный».

В ноябре 2019 года Оливер сделал повторное предложение своей супруге, и они назначили свадьбу на следующий год.

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Екатерина Гура

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