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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крошечные жилища корейцев показали на фото

У многих иностранцев Южная Корея ассоциируется с передовыми технологиями, небоскребами, вкусной едой и почитанием традиций. Но эта страна намного более разнообразна.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Южнокорейский фотограф Сим Кью-Донг показал один из феноменов родной страны — крошечные жилища малообеспеченных сограждан, известные как гошивон или гошитель.

Это студии площадью 4 квадратных метра, в которых помещается только кровать и несколько полок. Кухня и ванная комната для обитателей гошивонов общая — одна на этаж.

Изначально в гошивонах селились студенты, но с ростом городского населения они стали постоянным жилищем для многих небогатых сеульцев или жителей других городов, которые ненадолго приезжают в корейскую столицу. Такое крохотное жилье обходится им от 250 до 750 долларов в месяц.

Анна Лысенко

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