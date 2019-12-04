12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крошечные жилища корейцев показали на фото
У многих иностранцев Южная Корея ассоциируется с передовыми технологиями, небоскребами, вкусной едой и почитанием традиций. Но эта страна намного более разнообразна.
Южнокорейский фотограф Сим
Это студии площадью 4 квадратных метра, в которых помещается только кровать и несколько полок. Кухня и ванная комната для обитателей гошивонов общая — одна на этаж.
Изначально в гошивонах селились студенты, но с ростом городского населения они стали постоянным жилищем для многих небогатых сеульцев или жителей других городов, которые ненадолго приезжают в корейскую столицу. Такое крохотное жилье обходится им от 250 до 750 долларов в месяц.
Анна Лысенко