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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из США вручную вышивает детали своих снимков (фото)

Необычное творчество.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американка Дайана Мейер, чьи работы сейчас выставляются в музеях по всему миру, раньше просто занималась фотографией. Но всемирную известность ей принесла необычная идея — Дайана объединила свои снимки с вышивкой крестиком.

По словам Мейер, в эпоху цифровых снимков ей захотелось не просто вернуться к старым фото, сделанным на пленку, но и придать им «больше жизни».

Так появилась идея объединить напечатанные изображение с чем-то, что можно было бы физически ощутить.

Кроме того, вышивка позволяет превратить отдельные части фото в подобие пикселей, благодаря чему размывается изображение и смещаются акценты.

Мейер вышивает крестиком на распечатанных фото, используя при этом специальную плотную бумагу, которая не рвется от иголки.

Екатерина Гура

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