18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из США вручную вышивает детали своих снимков (фото)
Необычное творчество.
Американка Дайана Мейер, чьи работы сейчас выставляются в музеях по всему миру, раньше просто занималась фотографией. Но всемирную известность ей принесла необычная идея — Дайана объединила свои снимки с вышивкой крестиком.
Так появилась идея объединить напечатанные изображение с
Кроме того, вышивка позволяет превратить отдельные части фото в подобие пикселей, благодаря чему размывается изображение и смещаются акценты.
Мейер вышивает крестиком на распечатанных фото, используя при этом специальную плотную бумагу, которая не рвется от иголки.
Екатерина Гура