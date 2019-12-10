Гигантские велосипедные кладбища показали с дрона (фото)

Китай называли «велосипедным королевством» еще 50−60 лет назад. Тогда байки стали важной частью жизни горожан: их дарили на свадьбы и дни рождения.
Так продолжалось примерно до середины 90-х, когда правительство страны начало стимулировать автомобильную промышленность. Вместо велосипедов, улицы запрудили многочисленные авто, дороги Китая стали одними из самых загруженных в мире.
О велосипедах в стране вспомнили перед Олимпиадой 2008 года в Пекине. Власти создали гигантскую сеть прокатных байков. Постепенно велошеринг появился и в других городах.
В индустрию привлекли миллиарды долларов, и к 2015 году она достигла гигантских размеров. Спустя пару лет власти снова ввели ограничения для велосипедов, а большинство шеринг-стартапов развалилось. Невостребованный транспорт стали хранить на велосипедных кладбищах.
В 2018 году Ву Гоюн начал снимать цикл фотографий об этих заброшенных местах. Он побывал почти в каждом крупном городе, где был налажен прокат велосипедов, и снял фото и видео, которые получили известность во всем мире.
Благодаря общественному резонансу власти изменили в лучшую сторону подход к прокату велосипедов. Была налажена переработка поврежденных байков, а количество невостребованных велосипедов уменьшилось. К концу 2018 года большинство велосипедных кладбищ, запечатленных на фото, исчезли.