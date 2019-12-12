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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Базу подводных лодок времен Второй мировой войны превратили в арт-центр

Новая жизнь старого бункера.

Во французском городе Бордо готовится к открытию крупнейший в мире центр цифрового искусства под названием Bassins de Lumières.

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Арт-центр площадью 13 тысяч квадратных метров расположен в бункере времен Второй мировой войны. Когда-то здесь была база общего подводного флота Германии и Италии.

Чтобы дать бункеру вторую жизнь, архитекторам пришлось немало потрудиться. Помещение требовало капитального ремонта. Кроме того, пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптировать его под условия выставочного центра.

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Bassins de Lumières откроется в апреле 2020 года. Первая долгосрочная выставка будет посвящена творчеству Густава Климта, а краткосрочные выставки в других залах расскажут о современных художниках.

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Екатерина Гура

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