16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Базу подводных лодок времен Второй мировой войны превратили в арт-центр
Новая жизнь старого бункера.
Во французском городе Бордо готовится к открытию крупнейший в мире центр цифрового искусства под названием Bassins de Lumières.
Чтобы дать бункеру вторую жизнь, архитекторам пришлось немало потрудиться. Помещение требовало капитального ремонта. Кроме того, пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптировать его под условия выставочного центра.
Bassins de Lumières откроется в апреле 2020 года. Первая долгосрочная выставка будет посвящена творчеству Густава Климта, а краткосрочные выставки в других залах расскажут о современных художниках.
Екатерина Гура