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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выбрали лучшие оптические иллюзии 2019 года

Международный конкурс проходит уже в 14-й раз.

Некоммерческая организация «Общество нейрологических исследований», которая с 2005 года проводит международный научный конкурс Best Illusion of the Year («Лучшая иллюзия года»), огласила победителей этого года.

Первое место досталось художнику и разработчику компьютерных игр из США Фрэнку Форсу за проект Dual Axis Illusion («Иллюзия двойной оси»).

Его оптическая иллюзия имеет движущуюся форму, которая смещается в разные стороны и, кажется, движется сразу во всех направлениях: горизонтально и вертикально, а также по часовой стрелке и против нее.

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Второе место в конкурсе досталось японцу Харуаки Фукуда из Токийского университета за иллюзию Change the Color («Изменение цвета»). Эта иллюзия основана на нашем восприятии цвета: если смотреть за точками, движущимися сверху вниз, то они будут окрашены в зеленый и красный цвета, а если следить за перемещениями слева направо, то точки станут желтого цвета.

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Кто на самом деле побеждает в лотереях?

Третье место получила иллюзия под названием The Rotating Circles Illusion («Иллюзия вращающихся кругов»). Ее создали Райан Мручек и Гедеон Павел Капловиц из Колледжа Святого Креста и Университета Невады Рено, США.

На видео показан яркий пример динамической иллюзии. Движения центрального круга не меняются — он просто вращается вокруг центральной точки. Но из-за движений окружающих его фигур кажется, будто центральный круг постоянно меняет свое направление: то растягиваясь, то смещаясь в стороны.

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Екатерина Гура

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