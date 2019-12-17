14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выбрали лучшие оптические иллюзии 2019 года
Международный конкурс проходит уже в 14-й раз.
Некоммерческая организация «Общество нейрологических исследований», которая с 2005 года проводит международный научный конкурс Best Illusion of the Year («Лучшая иллюзия года»), огласила победителей этого года.
Его оптическая иллюзия имеет движущуюся форму, которая смещается в разные стороны и, кажется, движется сразу во всех направлениях: горизонтально и вертикально, а также по часовой стрелке и против нее.
Второе место в конкурсе досталось японцу Харуаки Фукуда из Токийского университета за иллюзию Change the Color («Изменение цвета»). Эта иллюзия основана на нашем восприятии цвета: если смотреть за точками, движущимися сверху вниз, то они будут окрашены в зеленый и красный цвета, а если следить за перемещениями слева направо, то точки станут желтого цвета.
Третье место получила иллюзия под названием The Rotating Circles Illusion («Иллюзия вращающихся кругов»). Ее создали Райан Мручек и Гедеон Павел Капловиц из Колледжа Святого Креста и Университета Невады Рено, США.
На видео показан яркий пример динамической иллюзии. Движения центрального круга не меняются — он просто вращается вокруг центральной точки. Но
Екатерина Гура