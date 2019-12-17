Ученый опроверг миф о знаменитой женщине-враче из древнего Египта

Имя Мерит Птах известно многим. Именно она считается первой женщиной-врачом и женщиной-ученым. По известным данным, родилась она в древнем Египте приблизительно в 2700 году до нашей эры.
Долгие годы Мерит Птах считалась символом феминистического движения, и о ней было написано немало книг и статей.
Однако недавнее исследование, проведенное историком медицины Якубом Квецинским из американского Университета Джонса Хопкинса, доказывает, что древнеегипетской женщины-врача Мерит Птах никогда не существовало, пишет издание Sciencealert.
По словам ученого, впервые имя Мерит Птах появилось в 30-х годах прошлого века благодаря книге «История женщин в медицине: с самых ранних времен до начала XIX века», которую написала акушерка и активистка феминистского движения Кейт Кэмпбелл Херд-Мид. В своей книге она сослалась на данные о раскопках гробницы в Долине Царей в Египте, где археологи нашли изображение Мерит Птах, которую Херд-Мид назвала главным египетским врачом того периода.
Новые исследования показывают, что нет никаких доказательств того, что Мерит Птах действительно была врачом или имела какое-либо отношение к медицине и науке. Однако, по словам Квецинского, женщина с таким именем все-таки существовала и являлась матерью высокопоставленного чиновника.
Как пишет историк, возможно Херд-Мид не специально создала этот миф. В гробницах того периода упоминалась другая древнеегипетская женщина-врач по имени Песешет. Ее сын также был чиновником высокого ранга и, возможно, Херид-Мид просто случайно перепутала двух женщин.