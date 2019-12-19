Ученые узнали, когда исчез человек прямоходящий

К такому выводу пришли ученые из Университета Маккуори в Сиднее, которым удалось уточнить время исчезновения последних Homo erectus в Индонезии, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.
Человек прямоходящий был одним из вымерших видов людей. Предполагается, что эректусы появились в Восточной Африке и 1,8 миллиона лет назад через территорию Ближнего Востока широко распространились по Европе и Азии, достигнув Индонезии. H. erectus имел относительно большой мозг и умело использовал инструменты.
Последний известный H. erectus жил недалеко от реки Соло в Нгандонге на острове Ява. Его останки были обнаружены еще в 1930-х годах, но точную датировку ученым произвести не удавалось.
В 2011 году группа под руководством Сьюзан Антон из Нью-Йоркского университета пришла к выводу, что последний H. erectus жил 143−546 тысяч лет назад. Теперь команда во главе с Кирой Веставей из Университета Маккуори в Сиднее смогла получить более точные данные.
Изучив отложения и возраст террас реки в Нгандонге, они установили, что найденный там H. erectus жил 108−117 тысяч лет назад.
Эта дата означает, что человек прямоходящий как вид пересекался на Яве с таинственными денисовцами. Скорее всего, два вида древних людей какое-то время сосуществовали, что, по словам ученых, делает вероятным смешивание видов.
«Я думаю, что это почти неизбежно, учитывая сроки и географическое положение», — прокомментировала Сьюзан Антон открытие коллег.
Ранее ученые установили, что жители Новой Гвинеи смешались с денисовцами как минимум дважды. Последний раз — 15−30 тысяч лет назад. В геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии также найдены фрагменты ДНК неандертальцев.