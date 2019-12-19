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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружена древняя фабрика «вонючего» соуса

Запах рыбных соусов был настолько сильным, что приходилось заниматься их производством далеко за стенами города.

Источник: Asaf Peretz/Israel Antiquities Authority

Израильские археологи обнаружили одну из древних фабрик по производству гарума — очень популярного в Римской империи рыбного соуса, который готовился из крови и внутренностей рыбы.

Находка была сделана в нескольких километрах от города Ашкелон на юго-западе Израиля, сообщает Times of Israel. Это одно из немногих таких мест, найденных в Средиземноморье. До сих пор было известно о фабриках гарума в Испании и Северной Африке.

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Все найденные предприятия располагались в безлюдной местности. Процесс ферментации был настолько вонючим, что были приняты законы, запрещающие готовить соус в городе.

Сперва скумбрию, анчоусы и тунцов потрошили. Филе использовали сразу, а внутренности вместе с солью и травами оставляли бродить в больших чанах в течение нескольких месяцев, пока они не достигали «нужной остроты».

На месте раскопок сохранились бассейны для рыбы, гигантские чаны и сосуды, в которых хранили соус. Рядом обнаружили винодельческое оборудование византийской эпохи. Исследователи считают, что предприятие в Ашкелоне было небольшим — рассчитанным только на жителей города.

Анна Лысенко

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