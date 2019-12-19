16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена древняя фабрика «вонючего» соуса
Запах рыбных соусов был настолько сильным, что приходилось заниматься их производством далеко за стенами города.
Израильские археологи обнаружили одну из древних фабрик по производству гарума — очень популярного в Римской империи рыбного соуса, который готовился из крови и внутренностей рыбы.
Находка была сделана в нескольких километрах от города Ашкелон на
Все найденные предприятия располагались в безлюдной местности. Процесс ферментации был настолько вонючим, что были приняты законы, запрещающие готовить соус в городе.
Сперва скумбрию, анчоусы и тунцов потрошили. Филе использовали сразу, а внутренности вместе с солью и травами оставляли бродить в больших чанах в течение нескольких месяцев, пока они не достигали «нужной остроты».
На месте раскопок сохранились бассейны для рыбы, гигантские чаны и сосуды, в которых хранили соус. Рядом обнаружили винодельческое оборудование византийской эпохи. Исследователи считают, что предприятие в Ашкелоне было небольшим — рассчитанным только на жителей города.
Анна Лысенко