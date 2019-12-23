12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер снял 30 рифовых акул в их логове (видео)
Они отдыхали на дне.
Дайвер Майкл Пицци заметил у побережья полуострова Баха в Мексике большое скопление рифовых акул. Видео было снято в одном из крупнейших в мире морских заповедников.
Рифовые акулы нередко встречаются возле кораллов, но увидеть 30−40 особей в одном месте Пицци еще не приходилось.
Акулы прятались в пещере. Некоторые из них медленно кружили на одном месте, другие просто отдыхали на дне. Это типичное поведение для этих рыб в дневное время.
Рифовые акулы обитают в Индийском и Тихом океанах на небольшой глубине. Они питаются рыбой, головоногими и ракообразными, а на людей нападают, только если их спровоцировать.
Анна Лысенко