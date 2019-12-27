Футболка 10-летнего мальчика напугала сотрудников аэропорта в ЮАР

10-летний Стиви Лукас, который возвращался в родную Новую Зеландию из ЮАР вместе с родителями, никак не ожидал, что его внешний вид напугает сотрудников аэропорта Йоханнесбурга.
Причиной переполоха стала черная футболка Стиви, на которой была изображена чересчур реалистичная змея.
Представители авиакомпании настоятельно попросили ребенка сменить одежду, пригрозив в противном случае не пустить его на борт. Стиви сопротивляться не стал и просто надел футболку наизнанку, чтобы змеи не было видно.
Как пояснили сотрудники аэропорта родителям мальчика, напечатанная змея выглядит слишком реалистично и может вызвать тревогу у других пассажиров и членов экипажа.
Сам мальчик позже рассказал журналистам Daily Mail, что обожает рептилий и пауков. Эту любовь ему привили отец и дедушка, которые часто водили его в зоомагазины в Африке.