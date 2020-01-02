11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Карликовые тираннозавры оказались просто «подростками»
Раньше их считали отдельным родом динозавров из подсемейства тираннозаврин.
Маленьких тираннозавров, выделенных в отдельный род Nanotyrannus, на самом деле не существовало, заявили ученые из Оклахомского государственного университета в США.
Череп такого небольшого динозавра был найден в США в 1942 году. Ископаемое описали как новый вид. Ученые предположили, что длина «карликового» тираннозавра могла достигать 5 метров, тогда как длина Tyrannosaurus rex составляет больше 12 метров.
В 2001 году в геологической формации
С 1980-х среди палеонтологов длились дискуссии о том, являлись ли «карликовые» тираннозавры отдельным родом в подсемействе тираннозаврин. Некоторые исследователи утверждали, что найденные скелеты просто принадлежали Tyrannosaurus rex, которые умерли «подростками».
Доцент Холли Вудворд и ее коллеги из Оклахомского государственного университета изучили с помощью гистологического анализа срезы костей найденных динозавров. Подсчет колец в костном материале показал, что Джейн было около 13 лет и она все еще росла. Другому найденному динозавру по прозвищу Пити было на момент смерти 15 лет.
Как известно, продолжительность жизни Tyrannosaurus rex составляла около 30 лет. Если бы «карликовые» динозавры не умерли в «подростковом» возрасте, то достигли бы размеров взрослого тираннозавра. Выводы ученых опубликованы в Science Advances.
Анна Лысенко