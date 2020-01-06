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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Нальчика отреставрировал детские машины времён СССР (фото)

Выглядят как новые.

У Руслана Кучменова из Нальчика необычное хобби. Мужчина реставрирует детские автомобили и велосипеды из СССР.

Чаще всего россиянину попадаются «Москвичи». Но иногда мастер находит и очень редкие машины, такие как «Стрела» 1950-х годов или «Урал».

После ремонта и покраски автомобили выглядят так, словно только что сошли с конвейера.

Анна Лысенко

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