11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит свобода: показаны 50 лучших фото со всего мира
Среди финалистов — фотографы из России.
Профессиональное жюри фотопроекта Agora объявило финалистов международного конкурса #Freedom2020. На конкурс от фотографов со всего мира было представлено более 18 тысяч снимков, иллюстрирующих слово «свобода».
Из 50 лучших фото, попавших в финал, выберут победителя путем зрительского голосования. Его имя будет объявлено 23 января. Автор лучшего фото получит денежный приз в размере тысячи долларов.
Кстати, в финале конкурса есть и двое российских фотографов — Олег Милеев (Каминцев) и Руслан Атаев.