Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
32Самые красивые фотографии 2019 года
11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит свобода: показаны 50 лучших фото со всего мира

Среди финалистов — фотографы из России.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Профессиональное жюри фотопроекта Agora объявило финалистов международного конкурса #Freedom2020. На конкурс от фотографов со всего мира было представлено более 18 тысяч снимков, иллюстрирующих слово «свобода».

Из 50 лучших фото, попавших в финал, выберут победителя путем зрительского голосования. Его имя будет объявлено 23 января. Автор лучшего фото получит денежный приз в размере тысячи долларов.

Кстати, в финале конкурса есть и двое российских фотографов — Олег Милеев (Каминцев) и Руслан Атаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Зеленский прокомментировал заявление Ирана по сбитому Boeing
Россияне возвращаются из городов в деревни
Боец MMA назвал врагов России и поддержал Сталина
В соцсетях доказывают, что раньше люди старели быстрее (фото)
Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Горячие темы на Авто
Что там в Иране происходит? 114
Наиболее востребованные профессии 100
Лотереи 96
Как вы относитесь вот к такому утверждению 91
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
52-летнюю Ренату Литвинову заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что актриса станет мамой во второй раз
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь