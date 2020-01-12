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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гимнастка запустила челлендж, который мало кто может выполнить

Студентка американского колледжа Джакс Краниц выполнила небольшой гимнастический трюк и опубликовала видео в соцсетях.

На видео девушка сперва ложится на пол лицом вниз. Держа руки за спиной, она садится на поперечный шпагат. Из этой позиции гимнастка быстро поднимается на ноги, не заваливаясь на спину.

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Краниц призвала читателей отметить в комментариях пользователей, которые смогут сделать так же.

«Сумасшедшая гибкость», — комментируют читатели.

«Я не понимаю, как это физически возможно, и она делает это без усилий», — пишет один из пользователей.

«Я вывихнул бедро, только думая об этом», — шутит читатель.

За три дня с момента публикации видео стало вирусным, набрав почти полмиллиона просмотров. Нашлось даже несколько желающих повторить забавный трюк.

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Анна Лысенко

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