18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гимнастка запустила челлендж, который мало кто может выполнить
Студентка американского колледжа Джакс Краниц выполнила небольшой гимнастический трюк и опубликовала видео в соцсетях.
На видео девушка сперва ложится на пол лицом вниз. Держа руки за спиной, она садится на поперечный шпагат. Из этой позиции гимнастка быстро поднимается на ноги, не заваливаясь на спину.
Краниц призвала читателей отметить в комментариях пользователей, которые смогут сделать так же.
«Сумасшедшая гибкость», — комментируют читатели.
«Я не понимаю, как это физически возможно, и она делает это без усилий», — пишет один из пользователей.
«Я вывихнул бедро, только думая об этом», — шутит читатель.
За три дня с момента публикации видео стало вирусным, набрав почти полмиллиона просмотров. Нашлось даже несколько желающих повторить забавный трюк.
Анна Лысенко