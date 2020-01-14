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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Швейцарии показывает, как выглядят параллельные вселенные

Сюрреалистичные миры, в которых природа дружит с человеком.

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Хансруэди Рамзауэр из Швейцарии более 20 лет проработал в сфере финансов, но несколько лет назад решил оставить это дело ради своего хобби, которое принесло ему не только деньги, но и всемирную известность.

Рамзауэр, который сейчас работает дизайнером и цифровым художником, создает удивительные сюрреалистичные картины с помощью фотошопа.

На его картинах природа гармонично соседствует с современными городскими пейзажами, а границы реальности размываются.

По словам художника, одни картины он создает за час, а другие — за несколько дней. Длительность процесса зависит от поиска подходящих фото и конечной идеи.

Екатерина Гура

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