10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Швейцарии показывает, как выглядят параллельные вселенные
Сюрреалистичные миры, в которых природа дружит с человеком.
Хансруэди Рамзауэр из Швейцарии более 20 лет проработал в сфере финансов, но несколько лет назад решил оставить это дело ради своего хобби, которое принесло ему не только деньги, но и всемирную известность.
Рамзауэр, который сейчас работает дизайнером и цифровым художником, создает удивительные сюрреалистичные картины с помощью фотошопа.
По словам художника, одни картины он создает за час, а другие — за несколько дней. Длительность процесса зависит от поиска подходящих фото и конечной идеи.
Екатерина Гура