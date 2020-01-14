11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Бразилии превращает мультяшных героев в настоящих людей
Результат восхитительный, но немного страшный.
Робсон Лами из Бразилии уже несколько лет с помощью фотошопа «оживляет» героев популярных мультфильмов, придавая им реальные черты.
Одной из последних работ Лами стал Фред Флинстоун из мультсериала «Флинтстоуны». В 5-минутном ролике Лами превратил нарисованного персонажа в очень реалистичного мужчину, который пугает своим внешним видом.
Кроме того, в начале января Робсон опубликовал на Reddit ролик, в котором очеловечил Сквидварда Тентаклса из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны». Публикация быстро стала вирусной, но не все пользователи были готовы к таким превращениям. Новый вид привычного персонажа многих напугал.
Кстати, похожие манипуляции с мультперсонажами проводит и американский иллюстратор Мигель Васкес, который создает реалистичные 3D-модели персонажей из мультфильмов и видеоигр.
Екатерина Гура