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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Бразилии превращает мультяшных героев в настоящих людей

Результат восхитительный, но немного страшный.

Робсон Лами из Бразилии уже несколько лет с помощью фотошопа «оживляет» героев популярных мультфильмов, придавая им реальные черты.

Одной из последних работ Лами стал Фред Флинстоун из мультсериала «Флинтстоуны». В 5-минутном ролике Лами превратил нарисованного персонажа в очень реалистичного мужчину, который пугает своим внешним видом.

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Кроме того, в начале января Робсон опубликовал на Reddit ролик, в котором очеловечил Сквидварда Тентаклса из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны». Публикация быстро стала вирусной, но не все пользователи были готовы к таким превращениям. Новый вид привычного персонажа многих напугал.

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Кстати, похожие манипуляции с мультперсонажами проводит и американский иллюстратор Мигель Васкес, который создает реалистичные 3D-модели персонажей из мультфильмов и видеоигр.

Екатерина Гура

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