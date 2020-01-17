В Сети выяснили, что все постеры к фильмам выглядят одинаково

В середине января пользователь Twitter с ником leesteffen начал тред, описав его так: «Существует только 10 типов фильмов (короткий тред)».
Далее он собрал постеры к самым разным фильмам, которые при этом выглядят практически одинаково. Автор уточнил, что зачастую постеры делаются по одному клише, а потому отличить по ним фильмы становится невозможно.
Коллажи с разными постерами автор собрал в 10 категорий, дав им соответствующие названия вроде «Оранжево-синий экшн», «Черные спины», «Сексуальные ноги» и другое.
Пользователи Twitter пришли в восторг от подборки и в комментариях стали добавлять и свои коллажи, выделяя новые категории одинаковых постеров.