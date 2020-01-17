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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети выяснили, что все постеры к фильмам выглядят одинаково

Похоже на всемирный заговор.

В середине января пользователь Twitter с ником leesteffen начал тред, описав его так: «Существует только 10 типов фильмов (короткий тред)».

1. Оранжево-синий экшн

Далее он собрал постеры к самым разным фильмам, которые при этом выглядят практически одинаково. Автор уточнил, что зачастую постеры делаются по одному клише, а потому отличить по ним фильмы становится невозможно.

2. Сексуальные ноги
3. Полицейский в блюре
4. Пара спиной к спине

Коллажи с разными постерами автор собрал в 10 категорий, дав им соответствующие названия вроде «Оранжево-синий экшн», «Черные спины», «Сексуальные ноги» и другое.

5. Черная спина
6. Красное платье
7. Черно-оранжевое
8. Туманно и угрюмо
9. Глаз
10. Желтое
11. Бонус — профиль Тома Круза
Двойной бонус: Мэтт Дэймон со всякой ерундой, написанной у него на лице.

Пользователи Twitter пришли в восторг от подборки и в комментариях стали добавлять и свои коллажи, выделяя новые категории одинаковых постеров.

Ты забыл французские постеры с желтой надписью на голубом фоне. Чем хуже фильм, тем лучше.
И не забудьте про безголовых женщин.
А что насчет человеческой пирамиды со злодеем на заднем плане?
Не забудьте про спрятанный череп.

Екатерина Гура

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