Еще в одном городе США появились голуби в шляпах

В конце 2019 года в Лас-Вегасе местные голуби стали расхаживать по улицам в крошечных ковбойских шляпах. Фото и видео с птицами стали быстро появляться в соцсетях, а местные зоозащитники забили тревогу. Оказалось, что неизвестный приклеивал шляпы в головам птиц с помощью клея. К поискам злоумышленника подключились и местные власти, но найти его так и не удалось.
В середине января история с голубями в шляпах получила продолжение. В Сети появилось новое фото голубя, у которого на этот раз на голове красовалось маленькое сомбреро. Причем птица была замечена не в Лас-Вегасе, а в другом городе штата Невада — Рено.
Голубя в шляпе на парковке заметила городской сити-менеджер Сабрина Ньюби, которая и опубликовала фото в соцсетях, пишет агентство AP.
Зоозащитники Рено обратились к местным жителям с просьбой помочь разыскать голубя в сомбреро, чтобы снять с него шляпу.