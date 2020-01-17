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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Еще в одном городе США появились голуби в шляпах

На этот раз неизвестный надевает на них сомбреро.

В конце 2019 года в Лас-Вегасе местные голуби стали расхаживать по улицам в крошечных ковбойских шляпах. Фото и видео с птицами стали быстро появляться в соцсетях, а местные зоозащитники забили тревогу. Оказалось, что неизвестный приклеивал шляпы в головам птиц с помощью клея. К поискам злоумышленника подключились и местные власти, но найти его так и не удалось.

В середине января история с голубями в шляпах получила продолжение. В Сети появилось новое фото голубя, у которого на этот раз на голове красовалось маленькое сомбреро. Причем птица была замечена не в Лас-Вегасе, а в другом городе штата Невада — Рено.

Голубя в шляпе на парковке заметила городской сити-менеджер Сабрина Ньюби, которая и опубликовала фото в соцсетях, пишет агентство AP.

Зоозащитники Рено обратились к местным жителям с просьбой помочь разыскать голубя в сомбреро, чтобы снять с него шляпу.

Екатерина Гура

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