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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители города в Англии пытаются разгадать таинственное послание

Текст кажется бессмыслицей, но многие уверены, что это код.

Жители британского города Гримсби в середине января стали участниками настоящей детективной истории. В магазин штор и жалюзи Grimsby Sunblinds 19 января пришел неизвестный мужчина. Он передал кассиру письмо и поспешно удалился.

В записке, написанной от руки, было много разных, не связанных между собой предложений, которые напоминали бред сумасшедшего. Сначала сотрудники магазина хотели выбросить письмо, но затем подумали, что это может быть закодированное послание и обратились за помощью в редакцию местного издания.

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Текст письма гласил:

«Цирк: Хорошие Новости Уважаемый Докторский Доктор. Питомцы ДОМА Кошки и Собаки: Специальное предложение для Доброго Утра. Доброй ночи. Луноликая улыбка? Две недели или месяц. Уважаемый депутат-консерватор и путешествие: Labour’s 10 & 11 Downing St. London. Соединенное Королевство — насколько ты счастливо сегодня с особой улыбкой на лице. У школьников — детские и мама, папа. Обучение от 6 до 11 лет. И обучение юношей с 12 до 18 лет. Обучение в колледже с 19 до 35 лет. Я особенный. Счастливых покупок, город Гримсби. Ваш любимый Городской совет. Дом L & H 0300 123 1745. ДАМЫ И ГОСПОДА полицейские; В ваших почтовых отделениях в Гримсби, Клиторпсе и Имингеме. Центр занятости и DHSS ВЫВОДЯТ ИЗ СТРОЯ мобильность. Королевская семья, королева и король. Мне нравится время работы вашего магазина: с 9 утра до 6 вечера. Город: Транспорт — Автобусы: Счастливых Праздников — С Пасхой, Саншир. Танцы счастливых стариков и вашей семьи. Большой праздник: Ратуша Гримсби и Клиторпс: Фримен Сент: Твоя надежда. Благословенный Господом. Сейфы. Питомцы на улицах и дорогах. Перестань смотреть и слушай. Жизнь. Северо-Восточный Линкольншир. Добро пожаловать, здесь приятно. Большое спасибо».

Несмотря на бессмысленность послания, сотрудники магазина и журналисты уверены, что письмо — дело рук местного уличного художника, скрывающегося под псевдонимом «3».

Летом 2019 года он развешивал на улицах Гримсби самодельные закодированные послания. Журналисты надеются, что и это странное письмо тоже вскоре будет расшифровано сообразительными гражданами.

Екатерина Гура

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