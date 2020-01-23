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11:13 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Названы российские приложения, которые станут обязательными в смартфонах

Появились первые подробности запрета продажи смартфонов, компьютеров и других устройств без предустановленного российского софта.

На заседании в ФАС России определили список обязательных приложений, которые должны быть предустановлены во всех смартфонах, выпущенных с 1 июля 2020 года. В каждом устройстве появится отечественный антивирус, навигатор, поисковик, мессенджеры, соцсети, «Госуслуги» и другие государственные сервисы, а также платежная система «Мир».

Отдельные категории приложений будут становиться обязательными поэтапно. Например, летом 2020 года в смартфонах появятся отечественные карты и поиск, а через год — антивирус, соцсети, мессенджеры, «Госуслуги» и остальное. И только в 2023 году станет обязательной платежная система «Мир».

Государство не будет решать, приложения каких разработчиков появятся в смартфонах — производитель устройства сам выбирает партнеров. Производитель может договориться с партнерами и переложить установку софта на дистрибьютора или магазин, сообщает «Коммерсант». По задумке ФАС, это должно пресечь возможное лоббирование определенных компаний со стороны государства.

В будущем правило обязательных предустановленных приложений начнет действовать для других устройств:

  • С 1 июля 2021 года — для планшетов
  • С 1 июля 2022 года — для компьютеров
  • С 1 июля 2023 года — для телевизоров со Smart TV

Однако ФАС и Роспотребнадзор так и не ответили на главный вопрос — что будет со смартфонами Apple. Для производителей Android-смартфонов устанавливать дополнительные приложения это привычная практика. Например, Xiaomi уже готова установить в свои смартфоны все приложения, которые требует закон. А компания Apple против предустановки сторонних приложений и не делает исключений для отдельных рынков.

Hi-Tech Mail.ru отправил запрос в пресс-службу ФАС с вопросом о том, что будет с айфонами в России, но на момент публикации не получил ответа.

Зачем нужен этот закон и к чему это приведет

Закон подразумевает, что у россиян должен быть выбор между отечественными и зарубежными приложениями. Еще это должно помочь российским разработчикам в конкуренции с иностранными компаниями.

Но эксперты сомневаются, что российским разработчикам нужно такое продвижение. Антон Гуськов, представитель РАТЭК, считает, что это вредная инициатива, а российский софт и так эффективно конкурирует с иностранным. К тому же это вынудит некоторых производителей уйти с рынка — речь о возможной проблеме со смартфонами Apple.

Еще такая инициатива может привести к росту цен на смартфоны и другие устройства. Производителям придется тратить ресурсы на предустановку дополнительных приложений, а расходы, скорее всего, лягут на потребителей. Как считает Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily, это приведет к росту цен примерно на 3%. Более подробно о возможных последствиях нового закона читайте в отдельном материале.

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