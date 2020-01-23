15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В отеле в США открылся единственный в мире «хлебный» номер (фото)
Специально для тех, кто
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Каждая деталь украшена изображением батона, булочки, рогалика или пончика. В номере есть тостер, холодильник с маслом и джемом, а также свежая выпечка.
Более того, на стенах номера есть специальные доски с крючками, на которых развешаны пончики и рогалики, которые можно есть.
Кстати, при заселении у гостя спрашивают о его предпочтениях, а затем формируют соленые или сладкие съедобные корзины в соответствии с пожеланиями постояльца.
Екатерина Гура