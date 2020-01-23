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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В отеле в США открылся единственный в мире «хлебный» номер (фото)

Специально для тех, кто по-настоящему любит свежую выпечку.

В нью-йоркском отеле Refinery за 255 долларов можно провести ночь в «хлебном» номере. Дизайн комнаты каждым сантиметром напоминает своим постояльцам о хлебобулочных изделиях, пишет портал Travel and Leisure.

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Каждая деталь украшена изображением батона, булочки, рогалика или пончика. В номере есть тостер, холодильник с маслом и джемом, а также свежая выпечка.

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Более того, на стенах номера есть специальные доски с крючками, на которых развешаны пончики и рогалики, которые можно есть.

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Кстати, при заселении у гостя спрашивают о его предпочтениях, а затем формируют соленые или сладкие съедобные корзины в соответствии с пожеланиями постояльца.

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Екатерина Гура

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