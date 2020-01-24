Австралийка показала, как изменилась, поборов зависимости

32-летняя Рене Клэр из австралийского города Голд-Кост сейчас успешный психолог и тренер личностного роста, однако всего пару лет назад она страдала от депрессии и многочисленных зависимостей.
По словам Рене, еще в студенческие годы у нее была заниженная самооценка, справляться с которой чуть позже она стала с помощью алкоголя, сигарет, антидепрессантов и шоппинга.
Изданию News.com.au австралийка рассказала, что чувствовала себя ничтожной и недостойной счастья. Работа ее не радовала, личной жизни не было, а потому она выпивала после работы одну или две бутылки вина, курила всю ночь, а потом пила таблетки и утром снова шла на работу.
При этом Рене всячески скрывала свои проблемы даже от самых близких людей. И знакомство с будущим мужем и свадьба не изменили ситуацию. Пагубные привычки девушка бросила, когда забеременела, но спустя время снова к ним вернулась.
Обратившись к психологу по поводу плохого поведения дочери, Рене с удивлением узнала, что именно она виновата в этой ситуации, так как ребенок просто реагирует на состояние мамы. Узнав, что она портит своим детям жизнь, Рене решила навсегда измениться. Она стала заниматься с психологом, а чуть позже и сама получила профильное образование.
Теперь она ведет терапевтические группы и устраивает семинары, на которых помогает другим людям справиться с проблемами.
В своем Facebook Клэр также публикует мотивирующие фото, показывая, как она изменилась после избавления от зависимостей и депрессии.