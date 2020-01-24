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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка показала, как изменилась, поборов зависимости

Теперь она работает психологом и помогает людям справиться с проблемами.

32-летняя Рене Клэр из австралийского города Голд-Кост сейчас успешный психолог и тренер личностного роста, однако всего пару лет назад она страдала от депрессии и многочисленных зависимостей.

This week I wrote a letter to myself a year ago... Hello Renee, There are going to be times ahead, where you want to...

Опубликовано Renee Claire Среда, 1 января 2020 г.

По словам Рене, еще в студенческие годы у нее была заниженная самооценка, справляться с которой чуть позже она стала с помощью алкоголя, сигарет, антидепрессантов и шоппинга.

Изданию News.com.au австралийка рассказала, что чувствовала себя ничтожной и недостойной счастья. Работа ее не радовала, личной жизни не было, а потому она выпивала после работы одну или две бутылки вина, курила всю ночь, а потом пила таблетки и утром снова шла на работу.

When Dan found this photo the other day, I was horrified, shocked, thankful, grateful, embarrassed all in one ???? The...

Опубликовано Renee Claire Суббота, 11 января 2020 г.

При этом Рене всячески скрывала свои проблемы даже от самых близких людей. И знакомство с будущим мужем и свадьба не изменили ситуацию. Пагубные привычки девушка бросила, когда забеременела, но спустя время снова к ним вернулась.

Обратившись к психологу по поводу плохого поведения дочери, Рене с удивлением узнала, что именно она виновата в этой ситуации, так как ребенок просто реагирует на состояние мамы. Узнав, что она портит своим детям жизнь, Рене решила навсегда измениться. Она стала заниматься с психологом, а чуть позже и сама получила профильное образование.

???? ?? ??? ???? ????? ????????? ???? ?? ????? ???? ? ????? ??? ?????? ? Why not learn to do it all year round, so that...

Опубликовано Renee Claire Воскресенье, 29 декабря 2019 г.

Теперь она ведет терапевтические группы и устраивает семинары, на которых помогает другим людям справиться с проблемами.

В своем Facebook Клэр также публикует мотивирующие фото, показывая, как она изменилась после избавления от зависимостей и депрессии.

Екатерина Гура

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