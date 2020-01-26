14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ребенок впервые попробовал мороженое и покорил соцсети (видео)
Пользователи умиляются реакцией маленькой девочки.
В соцсетях массово делятся видеороликом, на котором 9-месячный ребенок впервые пробует мороженое.
Девочка по имени Блейкли недоверчиво надкусывает лакомство, но распробовав, хватает его ладонями и пытается затолкать в рот.
Видео, опубликованное мамой ребенка Бриттани Джерниган, только в одной из соцсетей собрало почти 4 миллиона просмотров.
Анна Лысенко