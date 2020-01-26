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14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ребенок впервые попробовал мороженое и покорил соцсети (видео)

Пользователи умиляются реакцией маленькой девочки.

В соцсетях массово делятся видеороликом, на котором 9-месячный ребенок впервые пробует мороженое.

Девочка по имени Блейкли недоверчиво надкусывает лакомство, но распробовав, хватает его ладонями и пытается затолкать в рот.

Видео, опубликованное мамой ребенка Бриттани Джерниган, только в одной из соцсетей собрало почти 4 миллиона просмотров.

Анна Лысенко

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