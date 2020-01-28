Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из США превращает свои снимки в ребусы

Разгадать их не так уж и просто.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Фотограф, режиссер и популярный блогер из США Гарет Пон снимает удивительные фото архитектуры, которые напоминают фантастические и космические объекты.

По признанию Пона, он с детства мечтает полететь в космос, а потому в качестве своего фирменного знака выбрал изображение маленькой ракеты. Ее он прячет на всех своих снимках и предлагает зрителям внимательно рассматривать фото, чтобы отыскать знак.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Названа зарплата Кокорина в «Зените»
Оставивший детей в Шереметьево отец сам пришел к следователям
ГПП прибавит к государственным пенсионным выплатам до 30 тысяч
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая
В космосе обнаружен странный взрыв
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Авто
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем Ранее в Думе предложили наказывать водителей за съемку видео, теперь депутаты думают над запретом других гаджетов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Любовь любовью, а квартиры врозь? 336
Поэтический конкурс № 15 («О любви»). Голосование 331
Здравствуй, .......... новый сосед. 328
Не знаю как назвать.. 233
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь