16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из США превращает свои снимки в ребусы
Разгадать их не так уж и просто.
Фотограф, режиссер и популярный блогер из США Гарет Пон снимает удивительные фото архитектуры, которые напоминают фантастические и космические объекты.
По признанию Пона, он с детства мечтает полететь в космос, а потому в качестве своего фирменного знака выбрал изображение маленькой ракеты. Ее он прячет на всех своих снимках и предлагает зрителям внимательно рассматривать фото, чтобы отыскать знак.
Екатерина Гура