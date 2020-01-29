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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Братья из США пересняли «Историю игрушек 3» с настоящими игрушками

На проект у них ушло восемь лет.

Два брата из американского штата Айова Морган и Мэйсон МакГрю создали полуторачасовой мультфильм (он же и фильм) «История игрушек 3 в реальной жизни». Это точная копия известного диснеевского мультфильма, переснятая в реальной жизни с настоящими людьми и игрушками в качестве главных героев.

Будучи большими поклонниками мультфильма, братья решили сделать свою версию, и на это у них ушло восемь лет.

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Проект оказался невероятно сложным во всем: от поиска и покупки всех необходимых игрушек и воссоздания точных интерьеров до самого процесса съемки, монтажа и компьютерной обработки.

«Мультфильм» братья снимали с помощью смартфона и технологии stop-motion. Она расставляли игрушки точно, как в оригинальной сцене, делали кадр, а затем передвигали их и делали следующий снимок. И так — бесконечное множество раз. Затем на компьютере они запускали кадры с определенной скоростью, что создавало впечатление движения. На финальном этапе обработки они меняли мимику настоящих игрушек с помощью компьютерной программы.

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Кстати, всех «настоящих» персонажей мультфильма в новой версии играли сами братья и их друзья и родные.

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Екатерина Гура

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