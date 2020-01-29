16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Братья из США пересняли «Историю игрушек 3» с настоящими игрушками
На проект у них ушло восемь лет.
Два брата из американского штата Айова Морган и Мэйсон МакГрю создали полуторачасовой мультфильм (он же и фильм) «История игрушек 3 в реальной жизни». Это точная копия известного диснеевского мультфильма, переснятая в реальной жизни с настоящими людьми и игрушками в качестве главных героев.
Будучи большими поклонниками мультфильма, братья решили сделать свою версию, и на это у них ушло восемь лет.
Проект оказался невероятно сложным во всем: от поиска и покупки всех необходимых игрушек и воссоздания точных интерьеров до самого процесса съемки, монтажа и компьютерной обработки.
«Мультфильм» братья снимали с помощью смартфона и технологии
Кстати, всех «настоящих» персонажей мультфильма в новой версии играли сами братья и их друзья и родные.
Екатерина Гура