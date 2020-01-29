20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жених бросил невесту из-за слишком жадной тещи
Молодой человек отказался платить выкуп будущим родственникам.
Во многих странах мира прежде чем сыграть свадьбу, жених должен заплатить за невесту выкуп ее родственникам. Но предприимчивая родня иногда злоупотребляет этой традицией.
Издание Ghpage рассказало историю, произошедшую в конце января в Нигерии. Мужчина по фамилии Андерсон бросил свою невесту
Получив прейскурант, жених просто перестал выходить на связь с невестой. Девушка пыталась дозвониться до него несколько дней, после чего в текстовом сообщении он объяснил причину.
В последнем сообщении несостоявшийся жених предлагает невесте найти более состоятельного партнера, который удовлетворит все запросы ее мамы.
Екатерина Гура