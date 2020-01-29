Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жених бросил невесту из-за слишком жадной тещи

Молодой человек отказался платить выкуп будущим родственникам.

Во многих странах мира прежде чем сыграть свадьбу, жених должен заплатить за невесту выкуп ее родственникам. Но предприимчивая родня иногда злоупотребляет этой традицией.

Новость
Невеста решила не приглашать на свадьбу симпатичных подруг

Издание Ghpage рассказало историю, произошедшую в конце января в Нигерии. Мужчина по фамилии Андерсон бросил свою невесту из-за прейскуранта, который ему прислали ее родители. Помимо денег, еды и бытовых вещей, отдельным пунктом шел список «подарков для тещи», куда входили различные деликатесы, одежда, обувь, аксессуары (в том числе и ювелирные украшения), мобильный телефон и много других вещей. Кроме того, в конце списка была приписка, что помимо всего вышеперечисленного, нужно заплатить отдельно будущей теще около 420 долларов.

Получив прейскурант, жених просто перестал выходить на связь с невестой. Девушка пыталась дозвониться до него несколько дней, после чего в текстовом сообщении он объяснил причину.

Мужчина написал, что он просто не в состоянии заплатить за все вышеперечисленное и считает родственников возлюбленной жадными.

В последнем сообщении несостоявшийся жених предлагает невесте найти более состоятельного партнера, который удовлетворит все запросы ее мамы.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин отправил в отставку главу Чувашии
Путин помиловал израильтянку Иссахар
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Криштиану Роналду вошел в историю Instagram
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
Умерла «самая старая» женщина в мире
Тюменский солдат признан новым потерпевшим в деле о дедовщине
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 157
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 108
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 87
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Февраль принесет россиянам неприятный сюрприз
После этой киносцены Михалкову называют второй Асмус
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Популярные темы на «Детях»
Любовная угадайка, или недолго музыка играла 324
Стоит ли опасаться коронавируса? 240
Что лучше 2-ой или 20-ый этаж 176
И снова о подарках 147
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь