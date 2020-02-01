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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два кенгуру прервали автогонки в Австралии (видео)

Они не сходили с трассы 20 минут, заставляя автомобили медленно ехать за собой.

Участники автомобильной гонки на выносливость Bathurst 12 Hour в Австралии были вынуждены прервать субботний заезд после того, как два кенгуру вырвались на трассу.

Животные буквально возглавили шеренгу из 30 автомобилей и прыгали, по словам очевидцев, «довольно резво».

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Водители следовали за кенгуру на небольшой скорости, надеясь, что те скоро покинут трассу, но хвостатые «болиды» задержались не менее, чем на 20 минут и проскакали половину круга. Затем кенгуру все же решили оставить «участие» в гонке.

Сами животные не пострадали, а комментаторы в соцсетях хвалят гонщиков за терпение.

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Анна Лысенко

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