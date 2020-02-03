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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медсестра из Нидерландов собрала уникальную коллекцию древностей

Артефакты она находит на местном пляже.

Вилли Вин Вингерден из Нидерландов уже несколько лет собирает необычную коллекцию, которой могут позавидовать ученые. Во время прогулок по пляжу, который располагается недалеко от ее дома, Вингерден находит различные древние предметы, которые выбрасывает на берег волнами.

В коллекции женщины сейчас около пятисот находок: инструменты неандертальцев, кости животных, кусочки янтаря и многое другое. По словам ученых, возраст некоторых древностей достигает 45 тысяч лет, пишет Sciencemag.

О необычной частной коллекции ученые узнали в 2019 году — Вингерден сама обратилась к специалистам и предложила подарить им все предметы, что имеют ценность.

Для археологов это стало большой радостью, ведь там, где сейчас находится море и пляж с артефактами, в эпоху ледникового периода находилась земля под названием Доггерленд, соединявшая Британию и континентальную Европу.

По словам ученых, на этой территории жили животные и несколько человеческих видов, но 8,5 тысяч лет назад уровень моря в этих местах начал подниматься, и около 4 тысяч лет назад, когда окончательно растаяли ледники, Доггерленд полностью ушел под воду.

Вилли уже дважды передавала ученым свои находки и планирует делать это в дальнейшем. Женщина рассказала, что сама увлекается историей и древностями, а потому будет счастлива, если ее находки помогут специалистам воссоздать ландшафт Доггерленда и более детально изучить эту местность.

Екатерина Гура

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