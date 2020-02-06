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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Застали врасплох: фотограф показал эмоциональные снимки диких животных

Фото, которые поднимают настроение.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Осси Сааринен из Финляндии в свои 23 года уже успел прославиться как талантливый фотограф дикой природы. В своем профиле в Instagram он написал: «Бросил университет, чтобы фотографировать пушистых зверюшек».

И это решение оказалось правильным. Сааринен уже выставляется в музеях, имеет несколько международных наград и проводит мастер-классы.

Главная отличительная особенность его работ — милые животные, которых застали врасплох. Забавные звери на его снимках демонстрируют огромную палитру эмоций и предстают в самых неожиданных ситуациях.

Екатерина Гура

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