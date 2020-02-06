17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Застали врасплох: фотограф показал эмоциональные снимки диких животных
Фото, которые поднимают настроение.
Осси Сааринен из Финляндии в свои 23 года уже успел прославиться как талантливый фотограф дикой природы. В своем профиле в Instagram он написал: «Бросил университет, чтобы фотографировать пушистых зверюшек».
И это решение оказалось правильным. Сааринен уже выставляется в музеях, имеет несколько международных наград и проводит
Главная отличительная особенность его работ — милые животные, которых застали врасплох. Забавные звери на его снимках демонстрируют огромную палитру эмоций и предстают в самых неожиданных ситуациях.
Екатерина Гура