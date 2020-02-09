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09:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец необычно защитил личное пространство в метро

Но в соцсетях призывают не повторять подобное безобразие.

В Сети обсуждают возмутительный «лайфхак» пассажира нью-йоркского метро, который хотел защититься от толчеи рядом со своим местом.

«Утром пассажир вытащил из сумки бутылку кетчупа и налил его прямо на пол вагона вокруг себя, чтобы люди не подступали к его сидению», — написал свидетель сцены, журналист Первез Шаллвани. Он опубликовал фото из вагона, сделанное уже после того, как хулиган вышел.

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Через несколько минут к Шаллвани обратился официальный аккаунт New York City Transit: «Доброе утро! У вас есть четырехзначный номер вагона, в котором находится кетчуп?».

Шаллвани сообщил работникам метро подробности, чтобы те смогли убрать в вагоне. Тем временем «лайфхак» породил волну возмущения и шуток в соцсетях.

«Это какая-то социопатия», — написал один человек. Другой пользователь пошутил: «Ему нужно было защитить себя от горчичных демонов, которые не смогут пересечь барьер».

«Что в Нью-Йорке бывает с кетчупом? Хот-доги, поезда… Продолжите список!» — предложил игру один из подписчиков. «А марка кетчупа какая?» — неминуемо спросил один из читателей.

Анна Лысенко

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