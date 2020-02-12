14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбу подловили на хождении по воде (видео)
Такое поведение илистых прыгунов замечено впервые.
Исследователи в Центральной Яве задокументировали необычное поведение
Известно, что эти животные из рода Periophthalmus приспособились к земноводному образу жизни. Они могут быть достаточно активны на суше. Илистые прыгуны передвигаются по грязи в мангровых зарослях, где находят себе пищу или дерутся друг с другом за территорию. Иногда их замечают даже ползающими по деревьям или скалам. Удержаться на вертикальной плоскости рыбам помогает брюшная присоска.
Но в этот раз, прежде чем выйти на сушу, рыба совершила ряд прыжков по воде. Такое поведение учеными зафиксировано впервые.
Парвез Алам из Эдинбургского университета и его коллеги снимали прыгунов в регионе Мангканг ежедневно в течение месяца. Они хотели лучше понять, как рыбы передвигаются по суше и забираются на деревья. Используя замедленную съемку, они смогли детально отслеживать все движения прыгунов.
На одной из записей исследователи заметили совершенно новый метод передвижения рыбы — она прыгала не только по суше, но и по воде. Скорость прыгуна при этом достигала 1,7 метра в секунду.
Из 32 известных видов прыгунов «ходить» по воде умеет только Periophthalmus variabilis, отметили ученые. Результаты их наблюдений опубликованы в научном журнале Zoology.
Анна Лысенко